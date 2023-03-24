Новий власник соцмережі вважає, що ці значки верифікації були видані "корумпованим і безглуздим" способом.

Twitter з 1 квітня почне видаляти всі застарілі сині "галочки" з платформи, які були отримані до покупки компанії Ілоном Маском. Новий власник соцмережі переконаний, що ці значки верифікації були видані "корумпованим і безглуздим" способом.

Як йдеться в повідомленні компанії, щоб зберегти галочку, ці користувачі повинні оформити платну підписку Twitter Blue (8 доларів на місяць). Багато нинішніх власників галочки у Twitter кажуть, що не збираються платити за неї.

Окрім "синьої галочки" поруч з ім'ям підписка Twitter Blue дозволяє отримати й ряд інших переваг. Наприклад, можна створювати довші твіти, редагувати (протягом 30 хвилин після публікації) і скасовувати їх. Крім того, підписники бачать вдвічі менше реклами.

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Водночас журналісти переконані, що нова політика Twitter може вилитися в досить серйозні проблеми, оскільки тепер людям стане ще простіше представитися іншою людиною і ввести інших користувачів в оману.

Епопея з синіми галочками в Twitter

У листопаді 2022 року новий власник Twitter, мільярдер Ілон Маск, запустив оновлену підписку Twitter Blue. Ідея була простою: за $8 на місяць будь-хто міг отримати "синю галочку" поруч зі своїм ім'ям. Таким чином Маск хотів зменшити залежність компанії від рекламодавців і розвіяти межі популярності.

З появою платних галочок в Твіттері почали "плодитися" фейкові облікові записи з блакитними галочками. Найвідомішою стала історія з фармацевтичною компанією Eli Lilly: на її фейковій сторінці з'явилося повідомлення про безкоштовне розповсюдження інсуліну, через що акції виробника впали в ціні. Після гучних скандалів експеримент вирішили заморозити.

У грудні 2022 року Маск перезапустив підписку Blue. Синю галочку поруч з ім'ям, як і раніше, може отримає хто завгодно за гроші, але великі акаунти тепер позначені золотою галочкою, а урядові організації - сірою.

Минулого місяця в Instagram та Facebook теж з'явилася можливість купити "синю галочку" – прямо як у Twitter. Підписка також надає користувачам пріоритет у рекомендаціях, захист від спроб підробити обліковий запис, а також прямий доступ до служби підтримки клієнтів.

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