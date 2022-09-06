Очікується, що топова модель годинника Apple Watch Pro стане одним з найцікавіших продуктів Apple в цьому році.

На завтрашній презентації Apple покаже відразу три версії Apple Watch: Series 8, SE другого покоління і Pro-версію. Остання, зокрема, буде відрізнятися від класичних моделей підвищеною міцністю, збільшеним акумулятором і новим дизайном.

Про це говориться у матеріалі видання 9to5mac.

Повідомляється, що для топової моделі годин Apple Watch Pro, які призначені для любителів екстремальних видів спорту, виробник розробить широку лінійку спеціальних ремінців і циферблатів з фітнес-метриками.

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З функціональних відмінностей Watch Pro від інших моделей журналісти також відзначають додаткову кнопку на лівій грані годин. Швидше за все, за замовчуванням на цю кнопку не будуть зареєстровані будь-які функції – користувачам доведеться їх призначити самостійно.

Ще з'явилося "вушко" поруч з коронкою годинника:

Сам годинник отримає збільшений плоский дисплей - 47 мм. Для порівняння, "звичайні" Apple Watch Series 7 пропонуються у версіях на 41 і 45 мм. Збільшений розмір корпусу призведе до збільшення дисплея – джерело згадує 1,99-дюйма.

Очікується, що новинка буде коштувати в районі $1000. Таким чином, Apple Watch Pro будуть конкурувати з дорогими моделями Garmin – компанії, що лідирує на ринку флагманських смарт-годинників.

Раніше журналісти Bloomberg дізналися про плани Apple запустити сервіс оренди iPhone та інших пристроїв. Його повинні представити на найближчій презентації, а запуск відбудеться до кінця року.

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