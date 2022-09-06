Його повинні представити на найближчій презентації, а запуск відбудеться до кінця року.

Компанія Apple готує сервіс підписки на iPhone, iPad та інші свої пристрої. Його повинні представити на найближчій презентації, а запуск відбудеться до кінця року.

За інформацією журналістів Bloomberg, оренда буде прив'язана до підписки Apple One, тобто користувачі отримують не тільки новий смартфон, але ще і доступ до Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade та інших сервісів компанії.

Також повідомляється, що на відміну від звичайної розстрочки, коли вартість пристрою ділиться на 12 або 24 місяці, вартість оренди буде встановлюватися незалежно від його ціни. Іншими словами, послуга дозволить користувачам щороку отримувати новий айфон, здаючи старий назад в Apple.

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Введення підписки на смартфони стане серйозною зміною стратегії для компанії, яка зазвичай продає пристрої відразу за повною вартістю. Можливо, це пов'язано з тим, що стартовий цінник на новенькі айфони зросте на $100 вперше за останні 5 років. Таким чином, найдорожчий флагман серії з пам'яттю на 1 ТБ повинен буде коштувати $1699.

Презентація Apple 2022 – де і коли дивитися

Захід пройде вже завтра, о 20:00 за Києвом. Крім очевидних айфонів, також очікується анонс нової лінійки розумних годинників і друге покоління AirPods Pro.

УНІАН вестиме текстову трансляцію презентації та повідомить про всі новинки на сайті.

Решта новинок – планшети, "маки" та "макбуки" – вже справа жовтневого івенту. Також на одному з івентом (навряд чи вересневому) покажуть багатостраждальну гарнітуру AR+VR від Apple.

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