Клієнт для iOS вийшов ще в середині травня.

Через три місяці після релізу на iOS розробник OpenAI оголосив про вихід ChatGPT на Android. Додаток запуститься найближчими днями, а поки можна оформити "попередній запис" через магазин додатків Google Play.

Виходячи з можливостей програми для iPhone, принцип роботи ChatGPT залишився незмінним – користувач вводить своє питання, а ШІ-помічник надає відповіді.

Мобільний клієнт також пропонує синхронізацію діалогів на різних пристроях, тобто можна продовжити бесіду на комп'ютері, розпочату на смартфоні – і навпаки.

Відео дня

У Google Play сьогодні можна знайти безліч підроблених додатків ChatGPT. У кращому випадку вони просто запускають веб-інтерфейс чат-бота, але при цьому часто вбудовують нав'язливу рекламу, в гіршому – підштовхують користувачів до запуску шкідливого ПЗ.

А тим часом інтерес до чат-боту почав поступово знижуватися. Також було багато новин про те, що сервіс стрімко "тупіє". Не виключено, що реліз Android-додатка може викликати новий сплеск інтересу до сервісу.

Раніше УНІАН повідомляв, що хакери запустили свою версію ChatGPT – без "етичних кордонів і обмежень". Вона, в тому числі допомагає створювати шкідливі програми і проводити фішингові атаки.

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