До цього пристроєм із найяскравішим екраном вважався Honor Magic 6 Pro з дисплеєм на 5000 ніт.

Рівень яскравості екрану для багатьох є одним з визначальних факторів при виборі смартфона. Саме з ним користувачі взаємодіють більшу частину часу.

Компанія Realme поділилася характеристиками екрана нового смартфона realme GT Neo6 SE, який надійде в продаж найближчим часом. Яскравість у нього досягає 6000 ніт – це буде рекорд на ринку смартфонів. Наприклад, у iPhone 15 Pro Max цей показник становить 2000 ніт, пише Gizchina.

Окрім рекордної яскравості, термін служби такого дисплея буде більш ніж у 2 рази перевищує аналогічний показник у галузі, кажуть у Realme. Також екран оснастять ШІ-фішками, які моніторитимуть втому очей користувача і всіляко підлаштовуватимуть зображення для більш комфортного перегляду.

Відео дня

За попередніми даними, Realme GT Neo6 SE отримає OLED-панель 8T LTPO виробництва BOE з роздільною здатністю 1,5 і частотою оновлення від 0,5 до 120 Гц. Також телефон одним із перших отримає свіжий процесор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, а коштуватиме він у районі $400.

У майбутньому всі мобільні смартфони серії Realme GT будуть оснащені такими екранами. І першою моделлю стане Realme GT Neo6 SE, який випустять уже в квітні.

Раніше УНІАН розповідав, що смартфон від Realme є рекордсменом за швидкістю заряджання. Випущений торік Realme GT 5 оснащений 240-ватною зарядкою – з ним телефон набирає від 0% до 100% менше ніж за 10 хвилин.

Вас також можуть зацікавити новини: