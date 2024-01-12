Він випередив і iPhone 15 Pro Max, і топові гаджети на Android.

У Китаї пройшла презентація нового флагманського смартфона Honor Magic 6 Pro з найбільш яскравим екраном на ринку екраном і топовими фотоможливостями. Окрім того, компанія випустила і більш доступну базову версію новинки.

У Honor Magic 6 Pro повно моментів, на які варто звернути увагу, пише Android Authority. Наприклад, 6.8-дюймовий LTPO AMOLED екран з кадровою частотою 120 Гц, яка видає 5000 ніт в піку – це на 500 більше, ніж у минулого рекордсмена OnePlus 12.

Ще одна унікальна особливість смартфона – це частота регулювання ШІМ 4320 Гц. Тобто мерехтіти цей екран не буде в більшості умов і ситуацій (якщо не взагалі у всіх ситуаціях). По суті, це найбезпечніший смартфон для очей.

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Як і в попередніх моделях, великий акцент зроблено на камерах. Роздільна здатність фронтальної камери становить 50 Мп, а в складі основної камери сенсори з роздільною здатністю 50+50+180 Мп з ширіком і підтримкою оптичного зуму 2,5 x і цифрового 100x.

Всередині стоїть потужний процесор Snapdragon 8 Gen 3 з 16 ГБайт оперативної пам'яті і накопичувачем на 1 ТБ в топової версії. Живлення забезпечує акумулятор місткістю 5600 мАг з підтримкою 80-ватної дротової зарядки і 66-ватної бездротової зарядки.

Крім того, Honor Magic 6 Pro отримав підтримку супутникового зв'язку, причому зв'язок двосторонній, тобто можна обмінюватися не тільки SMS, але і дзвонити. Ціна в Китаї – від 5699 юанів (30 000 грн).

Раніше в 2024 році компанія OPPO представила смартфон з найдосконалішою камерою на ринку. Новинка отримала декілька по-справжньому унікальних фішок, яких не зустрінеш ні в одному іншому смартфоні, включаючи відразу два перископних модулі.

А вже наступного тижня Samsung представить свою флагманську лінійку смартфонів Galaxy S24. До анонсу секретів майже не залишилося: відомі характеристика, дизайн і навіть їх ціна, в тому числі в Європі.

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