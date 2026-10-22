Бюджетні смартфони Samsung почали отримувати Android 17: чи є ваш у списку

Раніше прошивка була доступна лише в Південній Кореї.

У вересні Samsung розпочала глобальне розповсюдження стабільної версії One UI 9.0 на базі Android 17 для своїх смартфонів Galaxy флагманського та середнього сегменту. Тепер черга дійшла до бюджетних пристроїв.

Численні власники Galaxy A07, Galaxy M17 та Galaxy M36 по всьому світу повідомляють про наявність стабільної версії One UI 9 на своїх пристроях. Це сталося всього через кілька днів після того, як прошивка вперше стала доступною для користувачів у Південній Кореї.

Розмір завантаження становить майже 2,3 ГБ, в оновленні також міститься патч безпеки за вересень 2026 року. Раніше стабільна версія One UI 9.0 з’явилася на флагманах Galaxy S23 та моделях середнього класу Galaxy A37, Galaxy A36 і Galaxy A56.

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Якщо ви перебуваєте в Європі й ще не отримали повідомлення про оновлення, ви завжди можете вручну перевірити його наявність, перейшовши в "Налаштування → "Оновлення ПЗ" → Завантаження та встановлення". Якщо оновлення вже вийшло у вашому регіоні, система запропонує завантажити та встановити його.

Нагадаємо, фірмова оболонка One UI 9 базується на Android 17 і включає низку візуальних змін, нові можливості персоналізації та покращення безпеки.

Серед основних нововведень – більш гнучке налаштування панелі швидких параметрів. Користувачі можуть змінювати розташування елементів керування, регулювати розміри повзунків яскравості та гучності, а також налаштовувати відображення медіаплеєра.

У налаштуваннях смартфонів з’явилося окреме меню "Warranty and Care" для перевірки гарантійної інформації та запуску діагностичних інструментів. Крім того, Samsung доопрацювала та вдосконалила функцію Samsung DeX для роботи з кількома вікнами.

Якщо все піде за планом, до кінця 2026 року оновлення мають отримати всі моделі Samsung, які офіційно підтримують нову ОС. Абсолютно точно One UI 9 не отримають смартфони, які у 2026-му році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – серія Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 та інші популярні моделі.

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