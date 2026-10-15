Смартфони Samsung почали отримувати Android 17: повний список пристроїв

Оновлення системи вже доступне для понад 30 пристроїв корейського бренду.

Після довгих місяців тестування Samsung розпочала розсилку стабільної версії One UI 9 на базі Android 17 для пристроїв Galaxy. Якщо все піде за планом, до кінця 2026 року мають оновити всі смартфони та планшети, які офіційно сумісні з новою системою.

Портал Gizmochina зібрав актуальний список пристроїв Samsung, які вже можуть оновитися до One UI 9. У добірці – декілька десятків пристроїв, серед яких є моделі бюджетного та середньобюджетного сегментів.

Серія Galaxy S:

Galaxy S26, S26+ і S26 Ultra, а також S26 FE;

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE та S25 Edge;

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra та S24 FE;

Galaxy S23, S23+ та S23 Ultra.

Складні смартфони Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 7 та Z Flip 7;

Galaxy Z TriFold;

Galaxy Z Fold 6 та Z Flip 6;

Galaxy Z Fold 5 та Z Flip 5.

Серія Galaxy A:

Galaxy A57 та A56;

Galaxy A37 та A36;

Galaxy A27.

Варто враховувати, що оновлення виходить поетапно, тому швидкість його появи безпосередньо залежить від вашого регіону та конкретної моделі. Якщо ваш смартфон є у списку підтримуваних моделей, але оповіщення про оновлення ще не надійшло, нова версія ПЗ має стати доступною найближчим часом.