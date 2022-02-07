За запевненням софтмейкера, користувачі переходять на Windows 11 у два рази швидше, ніж на "десятку".

До кінця цього місяця операційна система Windows 11 отримає відразу низку нових фішок. Найочікуваніша з них – доступ до Android-застосунків, яку Microsoft анонсувала ще під час анонсу нової ОС, але все зволікала з випуском.

Наступним нововведенням є перемикач відключення та включення звуку на панелі завдань. За задумом авторів, вона спрямована на усунення необхідності перемикатися між застосунками для відеоконференцій.

Окрім панелі завдань та підтримки застосунків для Android, у Windows 11 з'являться:

перероблені "Блокнот" і "Медіаплеєр";

підтримка наліпок, що стане новим способом персоналізувати робочий стіл на свій смак;

опція "Sustainability", яка допоможе користувачам оптимізувати споживання енергії і надасть додаткову інформацію про утилізацію пристрою;

Днями Microsoft розказала про свої плани з тестування Windows 11 протягом 2022 року. Зокрема, компанія планує більше експериментувати з концептуальними функціями, найцікавіші з яких потраплять у фінальні збірки.

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