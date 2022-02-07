До кінця цього місяця операційна система Windows 11 отримає відразу низку нових фішок. Найочікуваніша з них – доступ до Android-застосунків, яку Microsoft анонсувала ще під час анонсу нової ОС, але все зволікала з випуском.
Наступним нововведенням є перемикач відключення та включення звуку на панелі завдань. За задумом авторів, вона спрямована на усунення необхідності перемикатися між застосунками для відеоконференцій.
Окрім панелі завдань та підтримки застосунків для Android, у Windows 11 з'являться:
перероблені "Блокнот" і "Медіаплеєр";
підтримка наліпок, що стане новим способом персоналізувати робочий стіл на свій смак;
- опція "Sustainability", яка допоможе користувачам оптимізувати споживання енергії і надасть додаткову інформацію про утилізацію пристрою;
Днями Microsoft розказала про свої плани з тестування Windows 11 протягом 2022 року. Зокрема, компанія планує більше експериментувати з концептуальними функціями, найцікавіші з яких потраплять у фінальні збірки.
Раніше УНІАН ділився лайфхаком, як повернути файли після видалення з "Кошика". Якщо поверх стертих даних нічого не записувалося, це справа декількох хвилин.