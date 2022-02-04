Наприклад, там вже з'явився оновлений Media Player.

До кінця місяця операційка Windows 11 отримає велике оновлення з доступом до Android-додатків, поліпшенням панелі завдань та іншими нововведеннями.

А тепер Microsoft розказала про свої плани з тестування Windows 11 протягом 2022 року. Зокрема, компанія планує більше експериментувати з концептуальними функціями, найцікавіші з яких потраплять у фінальні збірки.

У повідомленні наголошується, що в ранньому доступі можуть виявитися різні варіанти одних і тих же функцій, а в когось вони будуть зовсім відключені. Очікується, що ці зміни допоможуть Microsoft оптимізувати процес розробки, збираючи більше відгуків про те чи інше нововведення.

Для експериментів вибрали канал розробника (Dev Channel), тоді як Beta-канал стане майданчиком для затверджених можливостей, які близькі до тих, що з'являться на релізі. Наприклад, там вже з'явився оновлений Media Player. Скоро в Windows 11 додадуть швидке перемикання між цими двома каналами.

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Наголошується, що фішки почнуть поширюватися окремими пакетами, а не разом з повноцінними збірками ОС, як це було раніше. При цьому основні зміни будуть, як і раніше, вноситися у великі оновлення системи.

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