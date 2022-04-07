Starlink можуть використовувати не тільки у військових цілях, а, наприклад, на окупованих територіях, де може не бути доступу до звичайних джерел інтернету.

Комплекси Starlink надають можливість отримувати якісний інтернет в будь-яких умовах, навіть якщо немає мобільного чи фіксованого зв'язку.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю одному з телеканалів в рамках Всеукраїнського телемарафону.

"Насправді Starlink – це можливість отримати доступ до супутникового інтернету в будь-яких умовах, навіть якщо немає мобільного зв'язку, фіксованого зв'язку. Тобто, це вихід в інтернет навіть в полі, посеред лісу і можливість отримати якісний швидкий інтернет-зв'язок", – сказав він.

За його словами, Starlink можуть використовувати не тільки у військових цілях, а, наприклад, на окупованих територіях, де може не бути доступу до звичайних джерел інтернету.

"Є можливість дуже швидко розгорнути Starlink і отримати за 10 хвилин доступ до інтернету. Це можливість підтримувати роботу лікарні, енергетичної інфраструктури, це можливість працювати державним установам, тобто, в будь-якій життєвій ситуації, якщо немає зв'язку, до якого ми звикли, інтернету немає, є можливість використовувати Starlink", – сказав він.

Також він додав, що Україна продовжує отримувати Starlink-станції.

Як повідомляв УНІАН, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зазначив, що три лікарні у Сумах отримали комплекси Starlink для забезпечення зв’язком.

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