Окрім цього, аграрії почали посівну.

Три лікарні у Сумах отримали комплекси Starlink для забезпечення зв'язком.

Про це повідомив у Facebook голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначає, що також лікарні області продовжують отримувати необхідне медичне оснащення і ліки. Живицький повідомив, що на Сумщині продовжується відновлення "після навали орків".

"Це більше схоже на набіг дикунів зі зброєю, ніж на "другу армію світу"- наголосив він.

За його словами, надається допомога підприємствам, які постраждали внаслідок обстрілів і бомбардувань російських військ.

"Ми зможемо закуповувати будівельні матеріали для відновлення пошкоджених під час війни об’єктів: житлових будинків, лікарень та інших комунальних закладів. Починаємо невідкладно проводити першочергові аварійно-ремонтні роботи"- сказав голова ОВА.

Живицький розповів, що на сьогодні в області працюють і дистанційно навчають дітей у 349 школах (із 375). Говорячи про ситуацію в районах області, він зазначив, що найбільш постраждалі громади в Охтирському районі.

Живицький розповів, що у Тростянці запустили роботу кількох водозаборів. Окрім цього, аграрії почали посівну.

"А ще, відсьогодні відновлюється робота міської лікарні (так, це ту, що росіяни обстріляли з танків)" - повідомив він.

Довідка УНІАН. Starlink — проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в окупованій Бучі лікарка продовжувала рятувати людей. Вона приймала пологи і лікувала поранених.

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