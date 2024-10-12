За словами вчених, ці роботи зможуть виконувати свої функції у складних для життя умовах.

Інженери розробили метод, завдяки якому роботи можуть виконувати складні функції без використання електрики. Зокрема дослідники Королівського коледжу Лондона розробили новий тип крихітної схеми, яка взаємодіє за допомогою зміни тиску рідини, пише Interesting Engineering.

"Це вперше у світі відкриває можливість створення нового покоління роботів, чиї тіла могли б працювати незалежно від вбудованого центру управління, а цей простір потенційно може бути використаний для більш складного програмного забезпечення на основі штучного інтелекту", - йдеться у заяві команди дослідників.

У виданні розповіли, що м'які роботи відомі своєю гнучкістю та безпечністю. Їх почали використовувати у різних сферах. Здебільшого ці роботи керуються системами з використанням електромагнітних клапанів, регуляторів та насосів, через що їхня мобільність обмежується.

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"Щоб вирішити цю проблему, вчені досліджують нові конструкції м'яких клапанів і насосів, які можуть бути інтегровані в тіло робота, підвищуючи ефективність і дозволяючи використовувати його в суворих умовах. Ці м'які клапани, які контролюють потік рідини за допомогою згинання трубок, зменшують потребу в багатьох елементах управління", - додають у матеріалі.

До прикладу, ці роботи можуть працювати в тих місцях, де неможливо провести електрику або там, де високий рівень радіації, до прикладу у Чорнобилі, чи в приміщеннях з підвищеною електричною напругою. Крім того, ці роботи призначені для використання у районах з низьким рівнем доходу та нестабільним доступом до електроенергії.

Інші наукові розробки

Як писав УНІАН, китайські вчені розробили найпотужніший у світі електромагніт, який створює електромагнітне поле з напруженістю 42.02 Тл за живлення в 32.3 МВт. Зазначається, що на будівництво магніту у фізиків Хефейського інституту пішло чотири роки.

Також вчені почали плести штучне павутиння, яке зможе лікувати хронічні рани. За словами дослідників, шовкові бинти легко піддають прядінню завдяки 3D-друку, а також є досить стабільними, аби покращити лікування певних захворювань.

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