Імовірно, це робили зловмисники, які виявили вразливість у системі безпеки пилососів і під'єднатися до них віддалено.

Роботи-пилососи китайського бренду Ecovacs почали переслідувати господарів та їхніх улюбленців, нецензурно висловлюватися і вигукувати расистські образи. З цим зіткнулися одразу в кількох містах США, пише ABC News.

Імовірно, це робили зловмисники, які виявили вразливість у системі безпеки пилососів і під'єднатися до них віддалено. У тих є мікрофон і камера, тому за людьми могли стежити.

Один із користувачів розповів, що дивився телевізор, коли його робот-пилосос несподівано почав видавати дивні звуки, схоже на переривчастий радіосигнал. У мобільному додатку він помітив, що хтось отримав доступ до камери пилососа і функції дистанційного керування. Чоловік змінив пароль і перезавантажив його. Але через деякий час пилосос знову почав рух, а з його динаміка пролунали образливі вигуки.

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Як виявилося, перезавантаження і зміна пароля не допомагали. Роботи замовкали тільки після повного вимкнення або скидання до заводських налаштувань без підключення до інтернету.

У Ecovacs уже знають про проблеми, у компанії обіцяють випустити "латочку" безпеки найближчим часом. Там також підкреслили, що вразливість, яку експлуатували хакери, присутня лише в моделях Deebot X2.

Як уже розповідав УНІАН, Ілон Маск представив роботаксі Tesla Cybercab і маршрутку Robovan, схожу на праску. У них немає ні керма, ні педалей, зате є бездротова зарядка.

Також Tesla фінально представила своїх роботів Optimus. Гуманоїди працюватимуть на заводах і допомагатимуть із "нудними" справами по дому, а в продаж вони мають надійти до 2027 року. Ціна одного такого складе $20 000.

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