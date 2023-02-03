Нейромережа ChatGPT набрала 100 млн активних користувачів всього за два місяці з моменту запуску.

ChatGPT, надпопулярний чат-бот, став найбільш швидкозростаючим сервісом-застосуном в історії – його щомісячна аудиторія досягла 100 млн всього за два місяці. І це при тому, що він поки не працює у всіх країнах і нативно підтримує тільки англійську мову.

Для порівняння, TikTok досяг таких показників лише через дев'ять місяців, а в Instagram на це пішло 2,5 роки, пише Engadget.

У звіті говориться, що в середньому у ChatGPT в січні було близько 13 млн унікальних користувачів щодня, що більш ніж удвічі перевищує показники грудня.

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ChatGPT OpenAI підкорив інтернет наприкінці минулого року.

Це безкоштовний чат-бот, який здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді.

ChatGPT працює на основі генеративного ШІ, що створює новий контент після навчання на величезних обсягах даних.

На початку лютого OpenAI оголосив, що ChatGPT отримає платну версію за 20 доларів на місяць – сервіс буде називатися ChatGPT Plus. Передплатники отримають зменшений час відгуку, пріоритетний доступ навіть в години пік, доступ до нових функцій і поліпшень чат-бота.

А не так давно Microsoft почала експериментувати з інтеграцією технології в Word і пошуковик Bing, а також підтвердила чутки про "багатомільярдні інвестиції" в проєкт.

В той самий час в Google всерйоз занепокоїлись можливостями ChatGPT і готують до 20 нових ШІ-продуктів, які представлять до кінця року.

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