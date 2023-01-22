За підрахунками видання The New York Times, Google планує випустити до 20 продуктів в цій області до кінця року.

Техногігант Google подвоює власні зусилля в області штучного інтелекту і збирається представити ряд нових ШІ-продуктів на конференції для розробників I/O 2023.

Зокрема, компанія стурбована можливостями популярного чат-бота ChatGPT – технологія складає конкуренцію пошуковому движку Google. За підрахунками видання NYT, Google цього року планує випустити до 20 продуктів AI.

Паралельно компанія також розробляє Imagen AI, що створює зображення на основі текстового запиту і третю версію програми AI Test Kitchen – мобільної лабораторії з тестування і вивчення можливостей штучного інтелекту.

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Інші проєкти:

функція по віртуальній примірці одягу, не виходячи з дому;

інструмент для візуалізації взуття в 3D;

інструмент по генерації короткого тизера для більш тривалого ролика;

технологія для генерації шпалер для смартфонів Pixel;

інструмент для компаній, що дозволяє створювати власні ШІ-додатки

Google ще не оголосила дати I/O 2023, але зазвичай подія відбувається в травні. Найімовірніше, і цей рік не буде винятком.

Детальніше про ChatGPT

ChatGPT OpenAI підкорив інтернет наприкінці минулого року. Цей чат-бот, здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді. ChatGPT працює на основі генеративного ШІ, що створює новий контент після навчання на величезних обсягах даних.

Напередодні про співпрацю з ChatGPT заговорила Microsoft – її пошуковик Bing вже багато років відстає в порівнянні з Google. Компанія хоче придбати 49% акцій ChatGPT.

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