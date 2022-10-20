Дітей з сирійських таборів для біженців через TikTok експлуатували для отримання грошей. Після розголошення інформації вибухнув скандал.

TikTok заборонить неповнолітнім дивитися та транслювати контент у прямому ефірі.

У майбутньому тільки дорослі матимуть змогу надсилати віртуальні подарунки або отримувати доступ до функцій монетизації, пише BBC.

Наразі невідомо, як TikTok забезпечуватиме дотримання цих обмежень.

Відео дня

Рішення було ухвалено на тлі скандалу, який виник через експлуатацію неповнолітніх. Розслідувачі виявили сотні облікових записів із сирійських таборів для біженців. За допомогою посередників діти благали про пожертви. Деякі з них отримували до $1000 на годину, але TikTok забирав до 70% комісії.

У правилах відеосервісу вказується, що не можна напряму просити подарунки та треба "запобігати завданню шкоди, загрозі чи експлуатації" неповнолітніх на платформі. BBC скористалася системою в додатку, щоб повідомити про 30 облікових записів, у яких зображені діти. Попри це TikTok відповів, що в жодному з випадків не було порушення його політики.

Тільки після звернення за офіційним коментарем компанія заблокувала вказані облікові записи. У TikTok заявили, що цей тип контенту заборонений на платформі, а комісія компанії від цифрових подарунків була значно меншою за 70%, але досі не назвали точну суму.

TikTok і скандали

Раніше УНІАН вже писав, що український TikTok вивели зі спільного з РФ регіону і перевели в європейський через скандал. Перебування України в одному регіоні з країною-агресором призводило до багатьох випадків блокувань контенту. Зокрема, пов'язаного з війною.

ЗМІ повідомляли, як TikTok перетворився на один з інструментів роспропаганди. Тільки за один місяць у TikTok завантажили понад сотню тисяч пропагандистських відео.

Вас також можуть зацікавити новини: