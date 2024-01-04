Наразі мережа "Київстару" працює у звичному режимі і надає абонентам всі основні базові послуги.

Представнки мобільного оператора "Київстар" не підтверджуть інформацію про те, що хакери мали багатомісячний доступ "всередині" компанії до особистих даних абонентів, та їх витік. Про це повідомила у Facebook речниця компанії Ірина Леліченко.

"Офіційне розслідування кібератаки на мережу "Київстар", яка сталась 12 грудня 2023 року, ще триває і розглядаються й озвучуються різні версії, однак до офіційного завершення розслідування жодна з них не може вважатись остаточною. Вся інформація щодо ходу розслідування кібератаки є на офіційному сайті СБУ, яка безпосередньо задіяна в цьому процесі", - написала вона.

Вона запевнила, що жодних фактів витоку персональних даних абонентів у ході розслідування не виявлено. Наразі мережа "Київстару" працює у звичному режимі і надає абонентам всі основні базові послуги

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"Київстар" вже застосував додаткові заходи для кіберзахисту, зокрема посилено управління доступом, впроваджено додаткові системи контролю серверів та робочих станцій, плануються наступні кроки із посилення кібербезпеки", - додала Леліченко.

Хакарська атака на "Київстар" - деталі

20 грудня компанія "Київстар" запрацювала в Україні на 100% після масштабного збою: українцям повністю відновили всі послуги як всередині держави, так і в зоні "роумінг".

Російські хакери мали доступ до системи телекомунікаційного гіганта "Київстар" щонайменше з травня минулого року. Кібератака на оператора має стати "великим попередженням" для Заходу. Про це агентству Reuters заявив керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

За його словами, раніше СБУ встановила, що хакери, ймовірно, намагалися проникнути в "Київстар" у березні або раніше. Але наразі можна з упевненістю сказати, що вони були в системі щонайменше з травня 2023 року.

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