Найбільший оператор зв'язку повністю відновив послуги після масштабного збою.

Компанія "Київстар" запрацювала в Україні на 100% після масштабного збою: станом на 20 грудня українцям повністю відновили всі послуги як всередині держави, так і в зоні "роумінг".

Про це сьогодні заявив президент "Київстар" Олександр Комаров в ефірі національного марафону. За його словами, останньою для абонентів запрацювала можливість писати та дзвонити один одному за кордон.

"Останню послугу, яку ми відновлювали, це був міжнародний роумінг. У понеділок ми почали і у вівторок закінчили. Усі послуги "Київстар" працюють без жодних обмежень", - сказав він.

Комаров пояснив, поки що важко уточнити цифру абонентів, які відмовилися від послуг "Київстар" на користь інших операторів. Картина буде чіткою хіба через кілька днів, адже зараз внутрішні сервіси моніторингу як слід не працюють. Спеціалісти вирішують це питання, щоб надати статистику.

Водночас президент акцентував, що оператор скористається досвідом останньої кібератаки на свої сервіси, щоб покращити захист. Оновлення методики щодо цього "Київстар" розглядає спільно із СБУ.

Також разом зі згаданою Службою та Держспецзв'язку оператор ділиться відповідним досвідом з іншими технологічними компаніями, щоб Україна знала як протистояти таким диверсіям.

В грудні "Київстар" зазнав наймасштабнішої кібератаки

Сервіси "Київстар" перестали працювати 12 грудня: через масштабну атаку хакерів в українців пропали всі послуги - інтернет, мобільний зв'язок тощо. Це стало надзвичайною проблемою, адже деякі користувалися послугами "Київстар" не тільки на телефоні, але мали його домашній інтернет.

Хоча оператор постарався мобільно ліквідувати проблему, спершу послуги почали поступово повертати саме в українському покритті мережі.

Вранці 20 грудня українці скаржилися, що все ще мають проблеми з послугами "Київстар". Компанія визнала, що на заході та півдні країни це можливо.

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