Прості поради, які наблизять нас до перемоги.

Йде 13-ий день війни. Російський окупант використовує різну зброю у війні проти України. Зокрема ворог намагається отримати перевагу завдяки пропаганді та дезінформації.

У Мінцифри дали українцям ряд порад з інфогігієни під час війни. Вони наблизять Україну до перемоги.

Зокрема у відомстві наголосили, що гроші на допомогу армії або населенню необхідно перераховувати тільки офіційним установам. Зокрема, через послугу "Допомога армії" в "Дії" або на порталі.

Інші поради від Мінцифри

Не повідомляйте своє місцерозташування та розташування наших військових вашим близькими, телефоном чи в месенджерах. Це може бути використано ворогом. Достатньо сказати, що ви живі-здорові;

Подбайте про додаткові джерела інформації, щоб бути в курсі подій в Україні. Зокрема, можна використовувати функцію Дія TV в додатку Дія, де 24/7 висвітлюється війна Росії проти України;

Не поширюйте в соцмережах неперевірені новини та не сійте паніку;

Ретельно перевіряти інформацію;

Не пишіть у стані афекту, зберігайте спокій;

Спробуйте заспокоїти близьких, які піддалися паніці чи повелися на гучну "сенсацію";

Якщо побачите в соцмережах російську пропаганду – заблокуйте такий пост, подайте скаргу на нього або додавайте акаунт у бот СБУ для блокування: @black_listUA_bot.

Раніше УНІАН зібрав добірку актуальних та перевірених Telegram-чатботів, які повинні бути у кожного українця. Доступ до швидкої інформації рятує життя, тому збережіть їх у себе та користуйтеся.

Також розповідали про браузерну онлайн-головоломку, граючи в яку навіть діти та підлітки зможуть зробити свій внесок у боротьбу з російською агресією.

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