Завдяки простій механіці гри навіть діти та підлітки зможуть зробити свій внесок у боротьбу з російською агресією.

У Львові група програмістів розробила браузерну онлайн-головоломку для допомоги Україні в боротьбі з агресією путінської Росії.

Що за гра

Playforukraine.live – це наша варіація всесвітньо відомої головоломки "2048", де потрібно складати однакові числа у великі. Проте суть не в самій грі: кожен хід гравця наближає сайти РФ до блокування.

За словами творців, один гравець протягом години може відправити понад 20 тис. запитів на сайти, що обслуговують окупантів. Природньо, точний список таких ресурсів не оголошується з метою безпеки ініціативи.

Що потрібно для участі

Перейдіть за посиланням playforukraine.live.

Як заявили розробники, ефект буде в рази сильніше, якщо відкрити сторінку з ПК.

При цьому грати не обов'язково. Навіть якщо ви просто залишите відкритою сторінку на комп'ютері (або смартфоні), атака на сайти агресора автоматично триває.

Важливо! Якщо ви граєте з території України, не забудьте включити VPN, щоб приховати свій IP. Якщо ви граєте з інших країн, використання VPN не є обов'язковим.

У ситуації, що склалася, українцям потрібно бути готовими до роботи мобільного зв'язку з перебоями і навіть до його відсутності. На виручку прийдуть офлайн-месенджери, в яких можна спілкуватися без Інтернету. Розповідаємо, як вони працюють.