Серед найуспішніших кейсів є злам Rutube на 9 травня та зупинка роботи російської національної системи маркування товарів та сервісу "1С".

Українська ІТ-армія з початку воєнних дій Росії на території України атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі.

"Ще до початку повномасштабного вторгнення Росія постійно атакувала Україну на кіберфронті. Ми відбивали кібератаки Росії та посилювали кіберстійкість держави. Але з початком війни ми почали не тільки захищатися, але й створили українські кібервійська, які ведуть боротьбу проти ворога та переходять у потужний наступ. Відтоді нашій IT-армії вже вдалося атакувати понад 1800 російських онлайн-ресурсів", - зазначив Федоров.

За його словами, серед найуспішніших кейсів є злам Rutube на 9 травня та зупинка роботи російської національної системи маркування товарів та сервісу "1С".

Довідка УНІАН. IT-армія України – спільнота IT-спеціалістів, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу ІТ-армії входить понад 300 тис. волонтерів. ІТ-армія об’єднала як і українських, так і іноземних професіоналів.

Раніше повідомлялося, що українські хакери розповіли, як "поклали" найбільший російський відеохостинг Rutube.

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