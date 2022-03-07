У відомстві наголосили, що не кожен українець зможе під'єднатися до StarLink-інтернету.

StarLink-інтернет від компанії SpaceX Ілона Маска буде використовуватися для покриття важливих об'єктів

Про це під час Всеукраїнського телеефіру заявив керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік.

"Це не супутник, який роздає інтернет всім охочим, які знаходяться в зоні його покриття. Є супутники компанії SpaceX, які можуть надавати інтернет. Для того, щоб він працював, встановлюються певні тарілки, які роздають Wi-Fi в межах свого покриття", – пояснив він.

У відомстві наголосили, що не кожен українець зможе під'єднатися до StarLink-інтернету.

"Важливі об'єкти покриваються – лікарні, волонтерські пункти, засоби масової інформації і так далі. Також чекаємо на велику партію StarLink із Європу. Думаю, що буде можливість разом із керівництвом областей і міст в бомбосховищах покривати", – додав Банік.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що перша партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX прибула до України.

5 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця отримала системи Starlink, які допоможуть забезпечити роботу критичної інфраструктури міста та оборону столиці. За його словами, 2 системи надало Мінцифри, ще про отримання 10 він разом з братом Володимиром домовився з міжнародними партнерами та друзями.

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