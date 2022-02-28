Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX прибула до України.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах", - зазначив він.

Що таке Starlink

Starlink - проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

Як повідомляв УНІАН, раніше американський мільярдер Ілон Маск підтримав Україну у боротьбі з російським агресором та відкрив термінали Starlink для нашої країни.

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