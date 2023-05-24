З результатів пошуку браузера тепер можна видаляти матеріали, що не відповідають дійсності.

У Німеччині дозволили "цензурити" Google та інші пошукові системи за публікацію неправдивих матеріалів: тепер їх можна видаляти з пошуку при наявності доказової бази про те, що публікації містять в собі неправдиві факти.

Відповідне рішення 23 травня прийняла Федеральна судова палата Німеччини на підставі постанови Європейського суду, пише DW.

У судовому рішенні уточнюється, що такі компанії як Google не зобов'язані особисто аналізувати ті чи інші публікації на достовірність, однак у разі надходження відповідних запитів й надання доказів - неправдиві матеріали будуть видаляти.

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Так, вже є пара прецедентів з позивачами зі сфери фінансового ринку. Йдеться про декілька "критичних" публікацій про їхню модель капіталовкладень, в яких суд дозволив видалити фотографії фігурантів статей.

У Google анонсували смартфон з унікальною функцією

Нагадаємо, що компанія Google намагається зайняти нішу серед виробників мобільних пристроїв своєю серією флагманів-конкурентів для Apple.

Так, нещодавно ЗМІ з'ясували, що смартфони серії Pixel збираються оновити унікальною функцією "Особиста безпека", яку додадуть в телефон у вигляді окремого додатка. Функція дозволить користувачеві знімати відео або записувати аудіо під час роботи інших додатків, у фоновому режимі. Раніше при спробі вести запис їхня робота переривалася.

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