З найближчим апдейтом на смартфонах серії Google Pixel з'явиться функція відеореєстратора.

З найближчим апдейтом користувачі смартфонів серії Google Pixel зможуть використовувати свої пристрої в якості відеореєстраторів завдяки новій функції програми "Особиста безпека".

Це з'ясував портал 9to5Google, який проаналізував останню версію додатка. Фіча була помічена в тестовій версії, пропонуючи користувачам можливість записувати відео та аудіо у фоновому режимі, не заважаючи роботі інших додатків.

Зазначається, що для зручності користувачів функція Dashcam буде автоматично включатися і вимикатися при підключенні до певного Bluetooth-пристрою – наприклад, бортового комп'ютера автомобіля. А записані файли будуть автоматично видалятися через 3 дні після запису, якщо їх не зберегти вручну.

Відео дня

У 9to5Google припускають, що Dashcam з'явиться на смартфонах Google Pixel в червні 2023 року в рамках чергового оновлення Feature Drop. Однак поки неясно, чи буде вона ексклюзивною для "гуглфон" чи буде доступна для інших пристроїв на Android.

Зауважимо, що в магазині додатків Google Play вже є кілька застосунків від сторонніх розробників, які дозволяють використовувати смартфон в якості відеореєстратора.

Нагадаємо, раніше Google оголосила, що з випуском Android 14 цієї осені має намір виправити особливість своєї ОС, пов'язану з роботою додатків у фоновому режимі, що дратувала як розробників, так і звичайних користувачів.

Вас також можуть зацікавити новини: