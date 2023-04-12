Просунуті фотоможливості OPPO Find X6 Pro поєднуються з найтоповішою на сьогодні начинкою.

Якщо ви любите фотографувати та високо цінуєте якість знімків, фахівці порталу DxOMark, які регулярно тестують смартфони за різними критеріями, оновили рейтинг кращих камерофонів, додавши нову модель на перше місце.

Новим королем мобільної фотографії назвали Oppo Find X6 Pro, який дебютував на ринку в березні 2023 року. У тестах DxOMark він на один бал випередив попереднього лідера рейтингу – Honor Magic5 Pro.

Чому Oppo Find X6 Pro найкращий

хороша деталізація на фото, Зумі і відео навіть при слабкому освітленні;

низький рівень шуму внаслідок використання великих матриць;

надійний і швидкий автофокус на фото і відео;

гарний ефект боке і ефективна стабілізація відео;

"видатна" портретна зйомка.

З мінусів відзначили відсутність контрасту на портретних фотографіях з контровим світлом, деяку нестабільність експозиції на фото і відео, а також малу глибину різкості при зніманні надширококутним об'єктивом. Але попри це, Oppo Find X6 Pro тепер – найкращий в світі камерофон.

Відео дня

За сукупністю всіх оцінок Find X6 Pro набрав рекордні 153 бали. Попередній лідер в особі Honor Magic5 Pro зі 152 балами на другому місці. Huawei Mate 50 Pro, Google Pixel 7 Pro і Honor Magic 4 Ultimate замикають топ-5.

Детальніше про Oppo Find X6 Pro

Просунуті фотоможливості смартфона поєднуються з найтоповішою на сьогодні начинкою: процесором Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x, 6.82-дюймовим LPTO OLED-дисплей з кадровою частотою 120 Гц і HDR10+, а також батареєю на 5100 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт.

Find X6 Pro отримав потрійну основну камеру з матрицями на 50 МП в кожному модулі (IMX989 + ширік + х3 зум). Камери смартфона брендовані маркою відомого виробника фотообладнання Hasselblad. Для селфі встановлена камера на 32 Мп.

У Китаї Find X6 Pro оцінили в 5999 юанів (~32 200 грн). Базова версія Find X6 з камерами простіше і процесором MediaTek Dimensity 9200 стартує з 4499 юанів (~24 150 грн). Обидві моделі будуть продаватися тільки на китайському ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: