Тести DxOMark вкотре показали, що при зйомці фото та відео багато мегапікселів не гарантують якнайкращий результат.

Анонсуючи 200-мегапіксельний Redmi Note 12 Pro + восени минулого року, виробник не скупився на похвалу його камері. Раніше в цьому місяці смартфон дістався до Європи і експерти з DxOMark взяли його для тестування. Як з'ясувалося, багато мегапікселів не гарантують хороший результат.

Маючи загальну оцінку 113 балів, Redmi Note 12 Pro+ посів 74 місце у списку DxOMark. Так, пристрій з 200-мегапіксельною камерою поступається не тільки всім флагманам поточного й минулого року, але навіть таким моделям середнього рівня, як Honor 70, Nothing Phone (1) і OnePlus Nord 2T.

З плюсів фахівці відзначили хорошу експозицію, широкий динамічний діапазон і непоганий баланс білого при слабкому освітленні. Крім того, Redmi Note 12 Pro+ добре працює при денному світлі та пропонує точне та швидке автофокусування під час знімання відео.

Відео дня

Але мінусів більше й вони істотніше: це і проблеми з передачею кольору і артефактами, і повільне автофокусування, і надмірна різкість і втрата дрібних деталей у відео. Експерти відзначили, що стабілізація при зніманні відео непогана, але рухи людини (ходьба) все ще помітна.

Відгуки говорять про те, що просто одного 200-мегапіксельного датчика недостатньо для хорошої якості знімків. Необхідними є система стабілізації, надійний автофокус та якісна оптика. Це вкотре підтверджує, що кількість мегапікселів не є єдиним фактором для отримання якісних фото і відео.

Детальніше про лінійку Redmi Note 12

Якщо в Китаї на старті продажів було доступно чотири моделі, то до європейського ринку дісталося поки всього дві – найдоступніша Note 12 і Note 12 Pro+. Причому за технічними характеристиками вони відрізняються від китайських версій.

Базовий Redmi Note 12 оснащений 6.67 дюймовим AMOLED-екраном діагоналлю з частотою 120 Гц. Всередині він має Snapdragon 685, з потрійною камерою 50 Мп+8 Мп+2 Мп і зарядкою 33 Вт. Він пропонується за ціною від 190 євро (7500 грн).

Redmi Note 12 Pro+, як уже згадувалося, відрізняється основною камерою на 200 Мп, фронтальною на 16 Мп, процесором MediaTek Dimensity 1080, а також більш потужною зарядкою на 120 Вт. За цю модель просять в два рази дорожче - 350 Євро (14 500 грн).

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