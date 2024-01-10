За словами розробників, нову функцію додали для того, щоб можна було відділити цей звук від сповіщень про тривогу.

У мобільному застосунку "єТривога" з 10 січня з'явиться новий тип повідомлень про ракетну небезпеку.

"З 10 січня, сповіщення про загрозу застосування високошвидкісних цілей матимуть унікальний звук", – повідомили розробники застосунку на своїй сторінці в X (колишній Twitter).

За словами розробників, таку функцію додали для того, щоб можна було відділити цей звук від сповіщень про тривогу. Застосунок доступний для завантаження у Google Play та AppStore. Якщо він вже є на вашому смартфоні, то його необхідно оновити до останньої актуальної версії – 2.1.0.

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Що таке "єТривога"

Застосунок "єТривога" розроблений для сповіщень цивільного населення України про початок та кінець повітряної тривоги. У налаштуваннях встановлюється окремий регіон, про повітряну тривогу в якому сповіщає застосунок.

Крім того, в застосунку є інтерактивна мапа повітряних тривог на території України та посилання на корисні під час воєнного стану чат-боти та контакти. Застосунок розроблений українськими ІТ-волонтерами в Польщі та не пов’язаний з жодною державною установою.

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