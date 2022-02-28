Як убезпечити себе в Інтернеті / фото ua.depositphotos.com
Поки наша ІТ-армія нещадно знищує ворога в кіберпросторі, кожен з нас повинен пам'ятати про особисту кібербезпеку.
У Мінцифрі зібрали кілька базових правил поводження в Інтернеті, що убережуть вас на фронті кібервійни з окупантом.
Що не можна робити:
- Відповідати закритим акаунтам в Instagram. Не надсилайте їм посилання.
- Додавати себе в групи в Telegram (Налаштування — Конфіденційність — канали).
- Публікувати місце розташування. Ні країну, ні місто, ні район.
- Єдине офіційне посилання на Telegram починається з t.me. за іншими не переходьте.
- Шерити скриншоти. Краще – перепости з офіційних джерел. І довіряйте тільки офіційним джерелам.
- Ніяких нових застосунків на Android! Навіть якщо будуть говорити, що це зручно й безпечно.
- Про пересування ворожої техніки повідомляйте на офіційне повідомлення МВС @stop_russian_war.
Рекомендації Мінцифри
- Поставте двофакторну аутентифікацію на всіх акаунтах.
- Якщо ви військовий – змініть ім'я та прізвище в соцмережах. Або взагалі ними не користуйтеся і видаліть сторінки.
t.me/mintsyfra
Нагадаємо, що за повідомленнями українських військових та розвідки, ворог знищуватиме мобільний зв'язок та інтернет. Ми підготували матеріал, як в такому випадку залишатися на зв'язку. Для цього є офлайн-месенджери.
Також ми розповідали про браузерну онлайн-головоломку, граючи в яку навіть діти і підлітки зможуть зробити свій внесок у боротьбу з російською агресією.