Прості правила, що вбережуть вас на фронті кібервійни з окупантом.

Поки наша ІТ-армія нещадно знищує ворога в кіберпросторі, кожен з нас повинен пам'ятати про особисту кібербезпеку.

У Мінцифрі зібрали кілька базових правил поводження в Інтернеті, що убережуть вас на фронті кібервійни з окупантом.

Що не можна робити:

Відповідати закритим акаунтам в Instagram. Не надсилайте їм посилання.

Додавати себе в групи в Telegram (Налаштування — Конфіденційність — канали).

Публікувати місце розташування. Ні країну, ні місто, ні район.

Єдине офіційне посилання на Telegram починається з t.me. за іншими не переходьте.

Шерити скриншоти. Краще – перепости з офіційних джерел. І довіряйте тільки офіційним джерелам.

Ніяких нових застосунків на Android! Навіть якщо будуть говорити, що це зручно й безпечно.

Про пересування ворожої техніки повідомляйте на офіційне повідомлення МВС @stop_russian_war.

Рекомендації Мінцифри

Поставте двофакторну аутентифікацію на всіх акаунтах.

Якщо ви військовий – змініть ім'я та прізвище в соцмережах. Або взагалі ними не користуйтеся і видаліть сторінки.

Нагадаємо, що за повідомленнями українських військових та розвідки, ворог знищуватиме мобільний зв'язок та інтернет. Ми підготували матеріал, як в такому випадку залишатися на зв'язку. Для цього є офлайн-месенджери.

Також ми розповідали про браузерну онлайн-головоломку, граючи в яку навіть діти і підлітки зможуть зробити свій внесок у боротьбу з російською агресією.

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