Спочатку він з'явиться на смартфонах Pixel, а пізніше на інших Android-девайсах.

У новій версії ОС Android 14 виявили прихований режим, про який Google не розповіла на презентації Pixel 8. Він називається Repair Mode ("Режим ремонту") і орієнтований на захист особистих даних під час ремонту смартфона.

У цьому режимі ваш особисті дані стають недоступними, проте основна функціональність телефону залишається доступною для фахівців з обслуговування, з'ясувало видання Android Authority. Для входу і виходу з нього потрібен буде пароль від екрана блокування.

За задумом Google, впровадження "ремонтного режиму" має убезпечити користувачів Android-смартфонів від крадіжки особистих даних. Ну, а як мінімум більше не потрібно буде щоразу чистити смартфон або створювати резервну копію, якщо захочете віддати пристрій в СЦ.

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Проблеми з активацією цього режиму можуть виникнути в тому випадку, якщо у телефону побитий дисплей і немає можливості ввести пароль. Але і це можна вирішити: до "пацієнта" можна під'єднати мишку і набрати символи натисканням курсора на клавіші віртуальної клавіатури.

Цікаво, що Samsung запустила аналогічну функцію ще торік ексклюзивно для своїх смартфонів і планшетів. Google планує впровадити її в грудні для власників Pixel, пізніше вона почне з'являтися на інших пристроях з Android.

Вийшла Android 14: на яких смартфонах можна оновитися

Google офіційно випустила нову версію Android під номером 14 на початку жовтня. Стабільну версію вже можна завантажити користувачам пристроїв Pixel, а в найближчі тижні та місяці апдейт вийде й для флагманів інших брендів.

Головною фішкою оновленої ОС стала кастомізація зовнішнього вигляду. Так, в Android 14 з'явився генератор шпалер – картинки для робочого столу вам зробить нейромережа. Також в систему додали більше налаштувань для екрану блокування, нові віджети і монохромну тему.

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