Поки що ця фішка доступна тільки в смартфонах Google, але в майбутньому доступність буде розширюватися.

Відразу після виходу Android 14 володарі сумісних смартфонів звернули увагу на нову унікальну фічу, якої немає на iPhone. Йдеться про ШІ-генератор шпалер, який створює картинки за запитом користувача.

Вперше цю функцію помітили в бета-версії Android 14 ще в травні, але з того моменту її серйозно поліпшили й вбудували в нову версію ОС за замовчуванням. Портал The Verge показав, як генератор працює на практиці.

У розділі налаштування шпалер тепер є новий пункт – Create wallpaper with AI. Користувач може ввести будь-яку фразу, і на підставі неї нейромережа створить картинку, яку можна буде відразу встановити як фон.

Як зазначають журналісти, для отримання найкращого результату, потрібно коротко описати колір, матеріал і структуру – на виході ваш смартфон запропонує кілька варіацій картинок у відповідь на запит.

У прикладі на відео нижче користував ввів "Будинок з рослин в кольорі індиго" і алгоритми створили потрібне зображення.

Поки ця фіча доступна тільки в смартфонах Google Pixel 8, але в перспективі повинна поширитися на більшу кількість смартфонів, в тому числі флагмани інших брендів.

"Розумний" генератор шпалер – це лише одна з багатьох нових функцій ОС Android 14, поряд з можливістю використовувати смартфон як веб-камеру, підтримкою 10-бітного зображення HDR і великою кастомізацією зовнішнього вигляду. Оновлення також включає деякі нові функції безпеки.

Говорячи про нові Pixel 8, обидві моделі отримуватимуть оновлення протягом 7 років – це зараз рекордний показник на ринку. Наприклад, Samsung оновлює свої актуальні флагмани протягом п'яти років.

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