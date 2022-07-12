За останні півроку було скоєно більше тисячі кібератак.

Російські хакери у першому півріччі 2022 року продовжили атакувати українську інфраструктуру, не гребуючи цивільними цілями. За цей період зафіксували 1350 кібератак.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

"У I півріччі 2022 року урядовою командою реагування на комп'ютерні Надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, зафіксовано 1350 кібератак", - заявили у відомстві.

Найчастіше цілями хакерів ставали:

державні та місцеві органи;

сектор безпеки і оборони;

енергетичний сектор;

фінансовий сектор;

комерційний сектор;

телеком-сектор і розробники;

транспортна гілка.

У Держспецзв'язку також назвали найпоширеніші типи кібератак:

шкідливий програмний код;

втручання;

спроби втручання;

порушення вразливостей інформації;

порушення доступності;

шкідливий (образливий) вміст;

відома вразливість;

шахрайство.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Російська Федерація здійснила кібератаку на ІТ-інфраструктуру "ДТЕК" одночасно з ракетними атаками на Криворізьку ТЕС.

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