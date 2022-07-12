Російські хакери атакують цивільні цілі в Україні / фото ua.depositphotos.com

Російські хакери у першому півріччі 2022 року продовжили атакувати українську інфраструктуру, не гребуючи цивільними цілями. За цей період зафіксували 1350 кібератак.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

"У I півріччі 2022 року урядовою командою реагування на комп'ютерні Надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, зафіксовано 1350 кібератак", - заявили у відомстві.

Найчастіше цілями хакерів ставали:

  • державні та місцеві органи;
  • сектор безпеки і оборони;
  • енергетичний сектор;
  • фінансовий сектор;
  • комерційний сектор;
  • телеком-сектор і розробники;
  • транспортна гілка.

У Держспецзв'язку також назвали найпоширеніші типи кібератак: 

  • шкідливий програмний код;
  • втручання;
  • спроби втручання;
  • порушення вразливостей інформації;
  • порушення доступності;
  • шкідливий (образливий) вміст;
  • відома вразливість;
  • шахрайство.
У Держспецзв'язку розповіли про хакерські атаки / скріншот
Статистика кібератаки в Україні / ілюстрація Держспецзв'язку

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Російська Федерація здійснила кібератаку на ІТ-інфраструктуру "ДТЕК" одночасно з ракетними атаками на Криворізьку ТЕС.

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