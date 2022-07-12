Російські хакери у першому півріччі 2022 року продовжили атакувати українську інфраструктуру, не гребуючи цивільними цілями. За цей період зафіксували 1350 кібератак.
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
"У I півріччі 2022 року урядовою командою реагування на комп'ютерні Надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, зафіксовано 1350 кібератак", - заявили у відомстві.
Найчастіше цілями хакерів ставали:
- державні та місцеві органи;
- сектор безпеки і оборони;
- енергетичний сектор;
- фінансовий сектор;
- комерційний сектор;
- телеком-сектор і розробники;
- транспортна гілка.
У Держспецзв'язку також назвали найпоширеніші типи кібератак:
- шкідливий програмний код;
- втручання;
- спроби втручання;
- порушення вразливостей інформації;
- порушення доступності;
- шкідливий (образливий) вміст;
- відома вразливість;
- шахрайство.
Як повідомляв УНІАН, 1 липня Російська Федерація здійснила кібератаку на ІТ-інфраструктуру "ДТЕК" одночасно з ракетними атаками на Криворізьку ТЕС.