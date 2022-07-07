Пристрій може бути уражено шкідливою програмою.

В Держспецзв’язку попередили про нові кібератаки на державні організації України через розсилання електронних листів.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Telegram.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розсилання нових небезпечних електронних листів із темою "Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після відкриття документу пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

"Активність асоціюють із діяльністю групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератак на Україну у квітні та березні", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Російська Федерація здійснила кібератаку на ІТ-інфраструктуру "ДТЕК" одночасно з ракетними атаками на Криворізьку ТЕС.

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