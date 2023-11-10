В рамках серії Super очікується анонс відразу трьох моделей: продуктивність зросте, а ціна залишиться колишньою.

Прем'єра нових відеокарт NVIDIA відбудеться в найближчі місяці. Поки мова не йде про нове покоління RTX 50-ї серії, яке дебютує не раніше 2025 року, а про моделі RTX 40 Super. Їх буде відразу три – надійний інсайдер зібрав все, що відомо про них.

Якщо інформація вірна, то прем'єра нових карток відбудеться вже 9 січня на виставці CES 2024. Але поки неясно, чи будуть всі три карти представлено одночасно.

RTX 4070 Super буде найпростішою у лінійці. В основу ляже чіп AD104 з 7168 ядрами CUDA. Пам'яті має бути 12 ГБ GDDR6X з шиною 192 біти. Цього вистачить, щоб показати приблизно на 6% більше продуктивності, ніж у RTX 4070 Ti. Продавати карту будуть за 599 доларів (~21 500 грн).

RTX 4070 Ti Super теж розширить лінійку RTX 40. Такий адаптер повинен отримати AD103 з 8448 ядрами CUDA і 16 ГБ відеопам'яті GDDR6X з 256-бітної шиною. Приріст продуктивності щодо 4070 Ti – близько 22%. За неї попросять 799 доларів (~28 800 грн).

RTX 4080 Super оснастять все тим же AD103, але ядер CUDA буде більше – 10 240. Відеопам'яті 20 ГБ GDDR6X, а шина 256-бітна. Новинка буде до 9% швидше базової RTX 4080, говорить джерело. Ціна – 999 доларів (~36 000).

Як видно, всі варіанти запропонують більш вищу продуктивність, що дозволить розв'язати проблему обмеженого обсягу VRAM і високих цін на поточну лінійку. При цьому ціни залишаться на колишньому рівні.

Також є інформація, що Nvidia готує "урізану" GeForce RTX 3050 з 6 ГБ пам'яті (проти 8 ГБ у звичайної) і "урізану" RTX 4070 з пам'яттю GDDR6 замість більш швидкої GDDR6X. Вони теж дебютують на початку 2024 року.

Водночас Steam нещодавно ділився свіжою статистикою, яка збірка ПК вважається найпопулярнішою в 2023 році серед гравців. Кожен десятий ПК-геймер оснастив свою систему RTX 3060, а колись "народна" карта GTX 1650 вибила з топ-5.

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