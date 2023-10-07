Вона повинна стати непоганою альтернативною RTX 4090.

Згідно зі свіжою інформацією, компанія NVIDIA готує до запуску графічний процесор GeForce RTX 4080 Super (або 4080 Ti в назві). Передбачається, що ціна майбутньої новинки не буде сильно відрізнятися від нинішньої вартості RTX 4080.

Про це повідомляє портал VideoCardz з посиланням на перевіреного інсайдера. Нова модель буде побудована на графічному процесорі AD102, перевершивши по продуктивності нинішню RTX 4080, а споживати буде менше ніж 450 Вт.

За словами джерела, ціна повинна бути такою ж, як і у нинішньої GeForce RTX 4080, тобто приблизно 1200 доларів. Відеокарта, як очікується, з'явиться у продажу на початку 2024 року.

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Також, за чутками, NVIDIA випустить "урізану" GeForce RTX 3050 з 6 ГБ пам'яті (проти 8 ГБ у звичайної). Вартість відеокарти складе близько 150 доларів, а продажі повинні стартувати на початку 2024 року.

Ця збірка ПК вважається оптимальною в 2023 для ігор

На початку місяця Valve випустила свіжий звіт по "залізу" користувачів Steam за вересень 2023 року. Він дозволяє дізнатися, на якій збірці ПК грає більше всіх геймерів.

Так, RTX 3060 нарешті обійшла легендарну GTX 1650 і зайняла лідируючу позицію в сегменті відеокарт. Також не менш популярні GeForce GTX 1060, RTX 3060 ti і RTX 2060.

Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ. Разом з тим все більше користувачів, якщо спиратися на статистику Steam, "переїжджають" на ОС Windows 11.

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