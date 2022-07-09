Підключається він до будь-якого смартфона, на якому встановлені Android 6.0 або iOS 9.0 і новіше.

Китайський бренд kospet представив на ринку смарт-годинник Tank M1 Pro в захищеному корпусі для любителів активного відпочинку.

Одна з ключових особливостей моделі – автономність, яка за певних умов може досягати до 50 днів без підзарядки, повідомляє портал GizmoChina.

Окрім стійкості до зовнішніх впливів та неабиякої автономності, годинник отримав 1.72-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 320×280 пікселів. Підключається він до будь-якого смартфона, на якому встановлені Android 6.0 або iOS 9.0 і новіше.

З "розумних" фішок пропонують підтримку 24 спортивних режимів, датчики вимірювання пульсу і кисню в крові, а також функцію моніторингу сну. В інтернет-магазині компанії новинка коштує 60 доларів (1700 грн).

До речі, на AliExpress годинник продається на тисячу дорожче, але вже із закладеною у вартість доставкою в Україну.

Раніше УНІАН розповідав про смарт-трекер від Huawei. Як зовні, так і по набору функцій – це аналог мітки Apple AirTag, але просять за неї втричі дешевше.

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