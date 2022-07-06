У продажу новинка з'явиться вже 30 липня.

Компанія Huawei показала в Китаї свій новий гаджет Huawei Tag. Як зовні, так і по набору функцій – це аналог мітки Apple AirTag, але просять за неї втричі дешевше.

Корпус пристрою захищений від пилу й вологи за стандартом IP67. Всередині батарейка CR2032, якої вистачить до року автономної роботи, повідомляє портал GizChina.

Працює смарт-трекер за принципом AirTag: чіпляєте його до ключів, рюкзака, гаманця або іншого цінного предмету, щоб відстежувати їх місцеперебування. Управління мітками відбувається через спеціальний мобільний застосунок.

У Китаї Huawei TAG оцінили в 99 юанів (≈440 грн). Комплект з чотирьох штук обійдеться у 299 юанів (≈1300 грн). У нас за комплект Apple AirTag просять в районі 4 тисяч гривень. У продажу новинка з'явиться вже 30 липня.

Раніше УНІАН повідомляв, що Huawei почала закривати свої офіційні торгові точки в Росії. Основна причина – брак продукції на складах, а також у падінні попиту на смартфони.

А тим часом китайський виробник готує до випуску незвичайний ноутбук без дисплея і клавіатури. Сам пристрій являє собою свого роду "ядро" для аксесуарів, які можна під'єднувати.

Вас також можуть зацікавити новини: