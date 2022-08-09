На цьому тижні компанія проведе масштабний захід, де анонсує щонайменше 30 нових пристроїв.

Цього четверга, 11 числа, відбудеться масштабна презентація від Xiaomi: компанія готує щонайменше 30 нових пристроїв. Серед них – складаний смартфон Xiaomi Mix Fold 2.

Про це повідомляє портал My Drivers з посиланням на керівника Xiaomi Лей Цзюня. За його словами, прийдешня новинка – це "справжній революційний прорив на ринку складних смартфонів".

Відомо, що товщина смартфона складе "всього 5,х мм". У промо-тизері Mix Fold 2 показано, що корпус апарату лише трохи товщі роз'єму USB-C на його бічній грані.

Новинка також отримає топовий процесор Snapdragon 8+ Gen 1 і екран з діагоналлю 8 дюймів, роздільною здатністю 2,5 K і частотою оновлення 120 Гц. Водночас діагональ зовнішнього екрана складе 6,5 дюйма і буде підтримувати розумну частоту оновлення зображення.

Також очікуються камери з налаштуванням від Leica і фірмовий чіп обробки зображень Surging C1.

Нагадаємо, раніше Xiaomi нишком випустила новий бюджетник Redmi 10 5G з 50-Мп камерою і великою батареєю. По суті, це перейменована версія Redmi Note 11e, яка вийшла раніше в цьому році в Китаї, але коштує вона куди дешевше.

Вас також можуть зацікавити новини: