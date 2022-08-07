За 5G-телефон початкового рівня просять менше ніж $200.

Компанія Xiaomi без зайвого шуму презентувала Redmi 10 5G – новий доступний смартфон на базі Dimensity 700.

По суті, це перейменована версія Redmi Note 11e, яка вийшла раніше в цьому році в Китаї, але коштує вона куди дешевше, пише Gizmochina

Відмінностей в специфікаціях ніяких немає. В апарата 6,58-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (1080 x 2048 пікселів) і частотою 90 Гц. Селфі-камера на 5 Мп розміщена в каплевидному вирізі, а сканер пальця суміщений з кнопкою живлення на бічній грані. На задній панелі – 50-Мп основна камера і датчик глибини на 2 Мп.

Живить пристрій акумулятор місткістю 5000 мАг з 18-ватною зарядкою, а для зберігання даних встановлений накопичувач на 128 ГБ. ОЗУ – 4/6 ГБ.

Минула модель Redmi Note 11E продавалася за ціною 250 доларів. Вартість Redmi 10 5G початкового рівня – менше ніж 200 доларів (близько 7000 грн).

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Xiaomi випустила поліпшену версію "100-доларового бюджетника" Redmi 10A. Навіть в цій модифікації смартфон отримав приємний цінник за мірками всього ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: