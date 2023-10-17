Вартість чіпів 14-го покоління не змінилася, а продуктивність помітно зросла.

Компанія Intel запустила продажі флагманського чіпа Core i9-14900К – станом на сьогодні це найпотужніший в світі процесор для настільних ПК, який здатний працювати на частоті 6 ГГц прямо з коробки.

У складі 24 ядра: вісім продуктивних з частотою від 3.2 до 6 ГГц і 16 енергоефективних. Є інтегрована графіка Intel UHD Graphics 770, 36 МБ кеш-пам'яті L3 і швидкісна оперативна пам'ять стандартів DDR5-5600 і DDR4-3200.

Цей процесор, відомий як Raptor Lake Refresh, став частиною 14-го покоління настільних процесорів Intel. Всього в лінійці шість чіпів: Core i9-14900К, Core i7-14700К і Core i5-14600К, а також їх версії з індексом KF, які відрізняються тільки відсутністю вбудованої графіки.

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Що стосується цін, то Intel зберегла їх на рівні з чіпами попереднього покоління. Таким чином, незнажаючи на вражаючі характеристики, вартість Core i9-14900k становить $589, що робить його більш доступним у порівнянні з тим же Ryzen 9 7950X від AMD.

Варто відзначити, що флагманська модель не є єдиним оновленням в лінійці. У Core i7-14700k, наприклад, в порівнянні з попередниками, стало на чотири малих ядра більше, що робить його цікавим вибором для тих, хто шукає баланс між продуктивністю і ціною.

До того ж всі нові процесори 14-го покоління використовують сокет LGA 1700, тому вони сумісні з материнськими платами Intel 600-й і 700-й серій, а також підтримують Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4.

Разом з тим процесори AMD Ryzen 8000-серії на основі архітектури Zen 5 дебютують тільки в першому кварталі 2024 року. Як очікується, вони збережуть кількість ядер (до 16), отримають більше кеша і покажуть приріст продуктивності на 20-25%.

Раніше фахівці популярного порталу Tom's Hardware оновили рейтинг найкращих відеокарт на сьогодні. Раптово, вони порадили не ігнорувати адаптери Intel, а GeForce RTX 4090, як і раніше, немає альтернатив.

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