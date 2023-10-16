Новинки збережуть ті ж цінники, що і моделі 13-го покоління, але при цьому будуть відрізнятися від них рядом поліпшень.

Ймовірно сьогодні ввечері відбудеться презентація нових процесорів Intel 14-го покоління, також відомі як Raptor Lake-Refresh. В мережу "злили" слайди з майбутнього івенту, які розкривають точні характеристики, ціни і рівень продуктивності.

Флагманський Core i9-14900K – 8 продуктивних та 16 ефективних ядер. Загалом він отримав 24 ядра та 32 потоки. Базова тактова частота – 3,2 ГГц, частота динамічного буста – 6 ГГц. Також підтверджено, що CPU буде підтримувати ОЗУ стандартів DDR5-5600 і DDR4-3200.

– 8 продуктивних та 16 ефективних ядер. Загалом він отримав 24 ядра та 32 потоки. Базова тактова частота – 3,2 ГГц, частота динамічного буста – 6 ГГц. Також підтверджено, що CPU буде підтримувати ОЗУ стандартів DDR5-5600 і DDR4-3200. Рекомендована ціна Core i9-14900k становить 589 доларів, а його аналог без iGPU оцінили в 564 долари.

Передтоповий Core i7-14700K – 8 продуктивних та 12 ефективних ядер (20+28). Процесор буде працювати з базовою тактовою частотою в 3,4 ГГц, проте зможе розігнатися до 5,6 ГГц в режимі буста. Цінники стартують з позначки в $409 і $384 (без інтегрованої графіки).

– 8 продуктивних та 12 ефективних ядер (20+28). Процесор буде працювати з базовою тактовою частотою в 3,4 ГГц, проте зможе розігнатися до 5,6 ГГц в режимі буста. Цінники стартують з позначки в $409 і $384 (без інтегрованої графіки). Молодша модель Core i5-14600K матиме на борту 6 великих і 8 малих ядер (14 20) з базовою тактовою частотою в 3,5 ГГц і можливістю буста до 5,3 ГГц. Рекомендовані ціни моделей становитимуть $319 і $294.

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Таким чином всі новинки збережуть ті ж цінники, що і моделі 13-го покоління, проте будуть відрізнятися від них рядом поліпшень. Раніше передбачалося, що новинки подорожчають, але не сильно. Також всі перераховані процесори будуть мати ідентичне базове споживання в 125 Вт.

Водночас журналісти опублікували ряд слайдів з результатами внутрішнього тестування процесорів в деяких іграх та робочих завданнях. Судячи з них, флагманський Core i9-14900k відчуває себе чудово на тлі свого основного конкурента зі стану AMD в особі Ryzen 9 7950X3D.

Старт продажів настільних Intel Core 14-го покоління відбудеться на наступний день після офіційного анонсу. Разом з тим процесори AMD Ryzen 8000 на основі архітектури Zen 5 дебютують тільки в першому кварталі 2024 року. Як очікується, вони збережуть кількість ядер (до 16), отримають більше кеша і покажуть приріст продуктивності на 20-25%.

Нагадаємо, актуальне 13-е покоління Intel Raptor Lake вийшло у жовтні 2022 року. До нього увійшли бюджетні Core i5-13600k, середні Core i7-13700k і флагманські Core i9-13900k.

У порівнянні з 12 поколінням, приріст продуктивності в багатопотоковому режимі склав до 41%, в однопоточному – до 15%. Разом з тим оглядачі відзначають, що актуальна лінійка процесорів Intel має неймовірний потенціал для розгону.

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