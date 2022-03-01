В умовах повномасштабної війни доступ до швидкої інформації може бути питанням життя та смерті. Таким для українців став месенджер Telegram з його офіційними спільнотами.
Оскільки ми все активніше сидимо в цьому месенджері, з плином часу він починає пожирати все більше і більше пам'яті, що негативно позначається на його функціональності. Ми зібрали кілька порад, як повернути Telegram до нормальної роботи.
- Відкрийте месенджер та натисніть на бокове меню в правому верхньому куті.
- Клацніть пункт "Налаштування" та йдемо за інструкцією на скриншотах.
Водночас рекомендується зробити ще одну дію, аби очищений кеш не заповнився назад за пару днів. Зробити це можна так:
Перемістіть повзунок на позначку "3 дні", і брак вільного місця на смартфоні перестане вас турбувати. Також не зайвим буде відключити автоматичне завантаження фото і відео в Telegram, щоб прискорити завантаження інформації в групах і чатах.
Нагадаємо, що за повідомленнями українських військових та розвідки, ворог знищуватиме мобільний зв'язок та інтернет. Ми підготували матеріал, як в такому випадку залишатися на зв'язку. Для цього є офлайн-месенджери.
Також ми розповідали про браузерну онлайн-головоломку, граючи в яку навіть діти та підлітки зможуть зробити свій внесок у боротьбу з російською агресією.