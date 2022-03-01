Налаштуйте месенджер так, аби він дбайливіше ставився до ваших гігабайтів.

В умовах повномасштабної війни доступ до швидкої інформації може бути питанням життя та смерті. Таким для українців став месенджер Telegram з його офіційними спільнотами.

Оскільки ми все активніше сидимо в цьому месенджері, з плином часу він починає пожирати все більше і більше пам'яті, що негативно позначається на його функціональності. Ми зібрали кілька порад, як повернути Telegram до нормальної роботи.

Відкрийте месенджер та натисніть на бокове меню в правому верхньому куті.

Клацніть пункт "Налаштування" та йдемо за інструкцією на скриншотах.

Водночас рекомендується зробити ще одну дію, аби очищений кеш не заповнився назад за пару днів. Зробити це можна так:

Перемістіть повзунок на позначку "3 дні", і брак вільного місця на смартфоні перестане вас турбувати. Також не зайвим буде відключити автоматичне завантаження фото і відео в Telegram, щоб прискорити завантаження інформації в групах і чатах.

Нагадаємо, що за повідомленнями українських військових та розвідки, ворог знищуватиме мобільний зв'язок та інтернет. Ми підготували матеріал, як в такому випадку залишатися на зв'язку. Для цього є офлайн-месенджери.

Також ми розповідали про браузерну онлайн-головоломку, граючи в яку навіть діти та підлітки зможуть зробити свій внесок у боротьбу з російською агресією.

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