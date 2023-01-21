У нинішніх реаліях швидкий Інтернет важливий як ніколи. Ці поради будуть однаково корисні жителям в будинках й квартирах.

У домашнього Wi-Fi є тенденція пропадати або "барахлити" у найвідповідальніший момент. І найчастіше з незрозумілих причин.

Доброю новиною є те, що низька чи нестабільна швидкість інтернет-з'єднання зазвичай легко виправляється, і для цього зовсім не потрібно шукати нового провайдера. Видання DailyMail зібрало 5 порад, які допоможуть збільшити швидкість вашого Wi-Fi на 50%.

1. Перемістіть маршрутизатор на відкрите місце

Ваш маршрутизатор – це радіопередавач, він повинен бути якомога ближче до пристроїв, які потребують швидкого підключення (наприклад, смарт-телевізорів та ноутбуків) – в ідеалі в прямій видимості. Стіни, шафи й навіть книжкові полиці можуть послабити сигнал Wi-Fi.

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Якщо ви живете в двоповерховому будинку, спробуйте переставити свій Wi-Fi роутер якомога вище, щоб забезпечити найкращий сигнал.

Також варто враховувати, що якщо ви поставите роутер на "краю" вашого будинку, половина сигналу буде передаватися назовні, тому не ставте його поруч з вікном і тримайте якомога далі від стін, які ви ділите з сусідами.

2. Змініть канал або діапазон

Сигнал Wi-Fi ділиться на канали, і роутер використовує один з них для зв'язку з пристроями по всьому будинку. Це може вплинути на швидкість з'єднання, особливо якщо ви живете в будівлі, де кілька людей використовують Wi-Fi та всі знаходяться на одному каналі.

Перехід на інший канал може розв'язати цю проблему. Для цього з'ясуйте, як змінити канал на вашому конкретному роутерові: інструкцію, як правило, можна знайти в меню адміністратора за адресою 192.168.1.1, або 192.168.0.1. Спробуйте канали 1, 6 і 11, оскільки вони характеризуються найменшою кількістю перешкод при підключенні декількох пристроїв.

3. Використовуйте кабелі там, де це можливо

Якщо у вас багато пристроїв, можливо, варто під'єднати ті, які не рухаються (телевізори або ігрові приставки), через кабель Ethernet, щоб забезпечити максимальну швидкість.

4. Покрутіть антени

Антени на вашому маршрутизаторі (якщо такі є) також можуть допомогти підвищити швидкість вашого Wi-Fi.

Якщо ви живете в квартирі, розмістіть їх вертикально, щоб сигнал поширювався в сторони. Для власників великих приватних будинків найкраще буде залишити одну антену вертикально, а іншу – горизонтально для трансляції між поверхами

5. Оновіть роутер

Якщо нічого не допомагає, можливо, пора купити новий роутер або взагалі налаштувати пористу мережа – це простий спосіб розширити мережу на кілька кімнат без свердління або прокладки кабелів.

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