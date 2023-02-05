У звіті говориться, що, жорсткі диски виробництва Seagate, як правило, менш надійні, але вони коштують дешевше продукції конкурентів.

Компанія Backblaze, що надає послуги хмарного зберігання даних, опублікувала щорічний звіт по роботі 231 тисячі твердих дисків у 2022 році. Він дає гарне уявлення про те, які накопичувачі є найбільш та найменш надійними.

Найнадійнішим накопичувачем за версією спеціалістів стала модель Seagate Exos 7E8 (ST8000NM000A) на 8 ТБ – з 79 цих HDD не зламався жоден. Антирекорд встановили Hitachi Ultrastar HЕ8 (HUH728080ALE604) на 8 ТБ і Seagate Exos X14 (ST14000NM0138) на 14 ТБ. Ці диски виходять з ладу з жахливою швидкістю.

У звіті говориться, що, жорсткі диски виробництва Seagate, як правило, менш надійні, але вони коштують дешевше продукції конкурентів – доступність цін дозволяє легше замінювати накопичувачі. Разом з тим найнадійнішими вважаються моделі від Western Digital.

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Backblaze звертає увагу на те, що частота відмов HDD за останні пару років збільшилася з 0,93% до 1,37%. Показово, але цілком логічно те, що частіше за інших виходять з ладу диски, які працюють вже кілька років. Це пояснюється фізичним зносом компонентів у міру старіння.

Якщо ж говорити про статистику відмов в залежності від обсягу, то тут якоїсь сильної кореляції немає. Але найгірше себе показують моделі об'ємом 10 ТБ, а самими живучими виявилися диски на 16 ТБ.

З чого зібрати ігровий комп'ютер в 2023 році

Попри те, що після "смерті" майнінгу відеокарти та комп'ютерні комплектуючі сильно подешевшали, ПК-гравці не поспішають робити апгрейд.

Згідно з детальним звітом, доступним на сайті Steam, найпопулярнішою відеокартою серед гравців, як і раніше, залишається GeForce GTX 1650 – вона встановлена в 6.04% систем. На другому і третьому місцях знаходяться GTX 1060 і мобільна RTX 3060.

У розділі, присвяченому процесору, домінують ПК з 6-ядерним CPU з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то в більшості ігрових комп'ютерів встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті. Підключається така система переважно до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

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