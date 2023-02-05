Компанія Backblaze, що надає послуги хмарного зберігання даних, опублікувала щорічний звіт по роботі 231 тисячі твердих дисків у 2022 році. Він дає гарне уявлення про те, які накопичувачі є найбільш та найменш надійними.
Найнадійнішим накопичувачем за версією спеціалістів стала модель Seagate Exos 7E8 (ST8000NM000A) на 8 ТБ – з 79 цих HDD не зламався жоден. Антирекорд встановили Hitachi Ultrastar HЕ8 (HUH728080ALE604) на 8 ТБ і Seagate Exos X14 (ST14000NM0138) на 14 ТБ. Ці диски виходять з ладу з жахливою швидкістю.
У звіті говориться, що, жорсткі диски виробництва Seagate, як правило, менш надійні, але вони коштують дешевше продукції конкурентів – доступність цін дозволяє легше замінювати накопичувачі. Разом з тим найнадійнішими вважаються моделі від Western Digital.
Backblaze звертає увагу на те, що частота відмов HDD за останні пару років збільшилася з 0,93% до 1,37%. Показово, але цілком логічно те, що частіше за інших виходять з ладу диски, які працюють вже кілька років. Це пояснюється фізичним зносом компонентів у міру старіння.
Якщо ж говорити про статистику відмов в залежності від обсягу, то тут якоїсь сильної кореляції немає. Але найгірше себе показують моделі об'ємом 10 ТБ, а самими живучими виявилися диски на 16 ТБ.
З чого зібрати ігровий комп'ютер в 2023 році
Попри те, що після "смерті" майнінгу відеокарти та комп'ютерні комплектуючі сильно подешевшали, ПК-гравці не поспішають робити апгрейд.
Згідно з детальним звітом, доступним на сайті Steam, найпопулярнішою відеокартою серед гравців, як і раніше, залишається GeForce GTX 1650 – вона встановлена в 6.04% систем. На другому і третьому місцях знаходяться GTX 1060 і мобільна RTX 3060.
У розділі, присвяченому процесору, домінують ПК з 6-ядерним CPU з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то в більшості ігрових комп'ютерів встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті. Підключається така система переважно до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.