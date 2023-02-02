Попри те, що після "смерті" майнінгу відеокарти сильно подешевшали, ПК-гравці не поспішають робити апгрейд.

Ігровий онлайн-майданчик Steam щомісяця проводить добровільне опитування серед своїх користувачів. Він стосується інформації про "залізо", на якому віддають перевагу грати геймери.

Попри те, що після "смерті" майнінгу відеокарти сильно подешевшали, ПК-гравці не поспішають робити апгрейд. Найпопулярнішою моделлю серед користувачів Steam залишається GeForce GTX 1650 – вона встановлена в 6.04% системах.

На другому і третьому місцях знаходяться GTX 1060 і мобільна RTX 3060. відповідно. Також в топ-5 потрапили RTX 2060 і GTX 1050 Ti. Що цікаво, 0.23% гравців оснастили свої системи GeForce RTX 4090 – найпотужнішою і найдорожчою відеокартою в світі на сьогодні.

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На якому ПК грає більшість геймерів світу в 2023:

Процесор – шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц;

Оперативна пам'ять - 16 ГБ;

Відеокарта – GeForce GTX 1650;

Обсяг відеопам'яті – 8 ГБ;

Дисковий простір – 1 ТБ і вище;

Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують 64% гравців Steam. Наявністю 4К монітора може похвалитися не більше 3% користувачів.

Що стосується ОС, то все більше користувачів Steam віддають перевагу Windows 11. Система встановлена вже на 31,59% комп'ютерів – зростання за місяць на 2,03%. "Десятка" за цей же час втратила 1,05%, але все ще є найпопулярнішою OC з показником в 66%.

Що цікаво, раніше AMD визнала, що купувати флагманські відеокарти невигідно. З усіх графічних процесорів виробника, які зараз продаються, найновіші моделі RX 7000 пропонують найгірші показники FPS на долар США з усіх.

До речі, якщо ви в пошуках ігрового ноутбука, то УНІАН ділився рейтингом найкращих моделей, які вийшли торік. Вони потягнуть найвимогливіші ігри, а також відмінно підійдуть для повсякденного використання.

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