Також пропонується ввести нове маркування енергоефективності.

В Євросоюзі розробили новий законопроєкт, який зобов'яже всіх виробників оснащувати свої смартфони більш живучими батареями. А також поставляти критично важливі компоненти для ремонту протягом 5 років.

Про це повідомляє The Verge.

Згідно з документом, якщо компанія не зможе гарантувати випуск акумуляторів протягом п'яти років, вона буде зобов'язана провести ряд тестів, які доводять, що пристрій збереже не менше 83% початкової місткості після 500 циклів заряду-розряду. До того ж виробники будуть змушені стежити за тим, щоб оновлення ПЗ не чинили негативного впливу на термін служби батареї.

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Законопроєкт передбачає посилення правил для виробників смартфонів, планшетів і кнопкових телефонів. Ініціатива не поширюється на смартфони та планшети з гнучким дисплеям, а також захищені смартфони.

Також пропонується ввести нове маркування енергоефективності за аналогією з тією, яка наразі використовується в телевізорах і побутовій техніці, із зазначенням довговічності акумулятора, ступеня захисту від води та рівня стійкості при падіннях.

Нагадаємо, раніше в ЄС було прийнято історичне рішення про єдиний стандарт зарядки для всіх гаджетів. Виробники, у тому числі Apple, будуть зобов'язані використовувати USB-C не тільки в смартфонах, але і в планшетах, навушниках, електронних книгах та інших пристроях.

Нові правила почнуть діяти з осені 2024 року.

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