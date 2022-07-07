Наприклад, тепер обидві компанії будуть зобов'язані дозволити своїм користувачам встановлювати софт зі сторонніх джерел.

Європейський союз схвалив два законопроєкти, спрямовані на великі технологічні компанії, до яких відносяться Apple і Google.

Згідно з законопроєктами про цифровий ринок на цифрові послуги, техкорпорації, що спричиняють істотний вплив на внутрішній ринок ЄС, будуть зобов'язані виконати ряд вимог.

По-перше, компанії повинні будуть дозволити установку застосунків на свої пристрої зі сторонніх джерел. По-друге, дозволити користувачами видаляти встановлені застосунки й змінювати дефолтні настройки, в тому числі використовувати NFC для сторонніх застосунків.

Крім того, вони більше не зможуть примушувати сторонніх розробників використовувати тільки свої платіжні системи. Нарешті, у великих техкомпаній більше не вийде повторно використовувати особисті дані користувачів, зібрані їх сервісами, для цілей іншого сервісу.

У компаній буде 6 місяців на відповідність всім новим правилам. У разі порушення – штраф у розмірі 10% від загального річного обороту. За повторне порушення – вже 20%.

Документи набудуть чинності через 20 днів після публікації. Закон про цифрові ринки повинні затвердити до кінця місяця, а закон про цифрові послуги – у вересні 2022 року.

Нагадаємо, раніше в ЄС схвалили єдиний стандарт зарядки для всіх гаджетів. Виробники, в тому числі Apple, будуть зобов'язані ставити USB-C не тільки в смартфони, але і в планшети, навушники, електронні книги та інші пристрої.

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