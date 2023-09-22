На цьому етапі компанія збирає відгуки про новий продукт, продовжує додавати нові функції та працювати над покращенням програми.

Google презентувала новий безкоштовний застосунок для редагування відеороликів для смартфонів та планшетів на Android – YouTube Create. Його вже можна завантажити у Google Play Store, проте наразі скористатися ним в Україні не вийде.

Бета-версія застосунку поки доступна для користувачів зі США, Великобританії, Франції та Німеччині, Південної Кореї та Індонезії. Згодом цей список країн буде розширено.

"Наразі YouTube Create доступний лише на Android, а підтримка iOS з’явиться у 2024 році. Незабаром ми плануємо розгорнути YouTube Create для інших країн і пристроїв", – оголосили в компанії.

Як йдеться в повідомленні в спільноті Google, на цьому етапі компанія збирає відгуки про новий продукт, продовжує додавати нові функції та працювати над покращенням програми.

Що вже може відеоредактор YouTube Create

В YouTube Create вже доступні низка основних функцій для редагування відео. Зокрема, очищення звуку (можна прибрати небажані фонові шуми), додавання автоматичних субтитрів (поки доступні тільки англійська та іспанська мова).

Також у застосунку можна додати різноманітні фільтри, ефекти та переходи, аби зробити відео більш яскравими.

Доступна і картотека безкоштовної музика та звукових ефектів, які можна вільно використовувати навіть у відео, які монетизуватимуться.

Відео, створені через YouTube Create, можна одразу завантажити на свій канал в YouTube.

Короткі відео на YouTube

З 14 липня 2021 року українським користувачам YouTube стала доступна нова функція платформи – короткі відео YouTube Shorts. В грудні 2021 року відеохостинг YouTube запустив в Україні програму монетизації коротких відео YouTube Shorts Fund, обіцяючи авторам відео щомісячний заробіток від 100 до 10 тисяч доларів.

Як повідомляло видання The Verge з посиланням на співробітників YouTube, в компанії стурбовані тим, що розділ Shorts, запущений як відповідь популярному TikTok, зрештою може призвести до краху компанії.

Короткі відео, які не дозволяють показувати багато реклами, сьогодні поступово витісняють на платформі довгі, які приносили прибутки компанії останні майже 20 років.

Упродовж останніх трьох кварталів поспіль доходи YouTube від реклами знижувалися.

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