Тепер користувачі зможуть записувати відео у форматі ProRes прямо на зовнішні SSD-накопичувачі.

Окрім абсолютно нової кнопки збоку та рекордних 8 гігабайтів оперативної пам'яті, Apple внесла ще одне цікаве нововведення в Pro-смартфони iPhone 15.

Так, власники "прошок" зможуть записувати відео у форматі ProRes прямо на зовнішні SSD-накопичувачі, тим самим не забиваючи пам'ять. Або знімати 50-Мп RAW прямо в Capture One по дроту з мінімальною затримкою. Ця функція стане справжнім проривом для професіоналів і ентузіастів відеозйомки, пише MacRumors.

Зазначається, що творці контенту зможуть з легкістю записувати відеоролики великої тривалості без побоювання заповнити пам'ять пристрою. Ба більше, це суттєво спростить процес перенесення контенту на інші платформи для подальшого редагування.

Відео дня

Як відомо, всі моделі iPhone 15 отримали порт USB-C. Однак в той час, як звичайні моделі обмежені стандартом передачі даних USB 2.0, що забезпечує до 480 Мбіт/c, приблизно як було в еру Lightning. Pro-смартфони отримали швидкий порт на 10 Гбіт/с.

Чим ще iPhone 15 Pro відрізняються від звичайних iPhone 15

Базові моделі – по суті це торішні iPhone 14 і 14 Plus, але з парочкою помітних апгрейдів. Вони отримали виріз Dynamic Island, роз'єм USB-C і камеру на 48 Мп, а корпус трохи скруглили і оновили за кольорами.

Більш дорогі iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max отримали корпус з титану, ультратонкі рамки навколо екрану й новенький процесор A17 Pro, який підтримує RTX в іграх. А в 15 Pro Max є підтримка 5Х оптичного зуму.

Ціни на iPhone 15, 15 Plus і 15 Pro, в порівнянні з минулим роком, не збільшилися. iPhone 15 Pro Max подорожчав на $100 і стартує з $1199, але його базова версія тепер має 256 Гбайт.

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